Центробанк ОАЭ отзовет лицензию у МТС Банка

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) принял решение об аннулировании лицензии российского МТС Банка на осуществление банковских операций на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.

Отмечается, что деятельность финансовой организации будет свернута в течение течение 6 месяцев со дня принятия решения. Регулятор отметил, что филиал будет закрыт.

РБК отмечает, что решение приняли после рассмотрения имеющихся вариантов относительно нового статуса МТС Банка, а также с учетом санкционных рисков, которые связаны с банком после присвоения статуса.

В процессе ликвидации филиал российского банка не сможет открывать новые счета и проводить операции, кроме погашения ранее взятых обязательств.

МТС Банку выдали лицензию Центробанка ОАЭ в прошлом году.