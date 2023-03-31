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Центробанк ОАЭ отзовет у МТС Банка лицензию на работу в стране

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Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) принял решение об аннулировании лицензии российского МТС Банка на осуществление банковских операций на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регулятора.

Центробанк ОАЭ отзовет лицензию у МТС Банка
© РИА Новости

Отмечается, что деятельность финансовой организации будет свернута в течение течение 6 месяцев со дня принятия решения. Регулятор отметил, что филиал будет закрыт.

РБК отмечает, что решение приняли после рассмотрения имеющихся вариантов относительно нового статуса МТС Банка, а также с учетом санкционных рисков, которые связаны с банком после присвоения статуса.

В процессе ликвидации филиал российского банка не сможет открывать новые счета и проводить операции, кроме погашения ранее взятых обязательств.

МТС Банку выдали лицензию Центробанка ОАЭ в прошлом году.

Ранее РБК сообщал, что МТС-банк столкнулся со сложностями с проведением конверсионных операций в американской валюте после попадания под блокирующие санкции США.

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