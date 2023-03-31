Kraft Heinz назвала сумму сделки с компанией «Черноголовка»

Сделка по продаже российского бизнеса Kraft Heinz компании «Черноголовка» составит 2,5 — 3 млрд рублей. Об этом заявила гендиректор американской фирмы в России и СНГ Мэри Гукасян, передает «Коммерсант».

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Речь идет о брендах «Умница», «Сами с усами», а также предприятии в Георгиевске и Иванове. В письме Гукасян отмечается, что у «Черноголовки» будет возможность использовать бренд Heinz Baby в течение непродолжительного переходного периода.

Подписание договора ожидается летом.

Kraft Heinz продолжит выпуск в России кетчупов и соусов на заводе в Ленинградской области.

О том, что «Черноголовка» планирует купить бизнес детского питания у Kraft Heinz, сообщило накануне агентство ТАСС. В пресс-службе пояснили, что компания заключила соглашение с Kraft Heinz о покупке бизнеса.

В «Черноголовке» сообщали, что компания готовится к заполнению освободившихся после ухода западных производителей мест на рынке безалкогольных напитков.