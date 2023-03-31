Kraft Heinz продает бизнес по производству детского питания «Черноголовке»

По данным источников «Ъ», Kraft Heinz оценивала стоимость бизнеса в 2.5 - 3 млрд рублей.
Речь идет о брендах «Умница», «Сами с усами», а также предприятии в Георгиевске и Иванове. В письме Гукасян отмечается, что у «Черноголовки» будет возможность использовать бренд Heinz Baby в течение непродолжительного переходного периода.
Подписание договора ожидается летом.
Kraft Heinz продолжит выпуск в России кетчупов и соусов на заводе в Ленинградской области.
О том, что «Черноголовка» планирует купить бизнес детского питания у Kraft Heinz, сообщило накануне агентство ТАСС. В пресс-службе пояснили, что компания заключила соглашение с Kraft Heinz о покупке бизнеса.
В «Черноголовке» сообщали, что компания готовится к заполнению освободившихся после ухода западных производителей мест на рынке безалкогольных напитков.
«Черноголовка» занимается выпуском безалкогольных напитков, снеков, сладостей под марками Fantola, «Байкал», Turbo Energy, Bon Giorno, Fry's и «Савинов». В 2021 году выручка фирмы составила 13,7 млрд рублей.