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55 минут назад

Сбер с 31 марта отменил комиссию за переводы для клиентов, призванных на СВО

Газета.Ru

Сбер с 31 марта отменил комиссию за переводы для клиентов, которые были призваны на военную службу и принимают участие в спецоперации России на Украине. Это следует из сообщения кредитной организации.

Сбер с 31 марта отменил комиссию за переводы для клиентов, призванных на СВО
Фото: Пресс-служба СбераПресс-служба Сбера

«Для клиентов, получающих зачисления на карту Сбера, на время их участия в СВО отменена комиссия на все виды переводов в рублях – по телефону, карте и счету. Опция уже на 100% реализована во всех дистанционных каналах. Перевести деньги без комиссии можно не только клиентам Сбера, но и клиентам других банков в пределах РФ, а также через СБП в пределах установленных лимитов», — говорится в сообщении банка.

В банке уточнили, что банк подключил данную опцию автоматически. В мобильном приложении банка в разделе «Профиль — У вас подключено» появится опция «Переводы без комиссии», следует из сообщения.

То, что Сбер прорабатывает дополнительную отмену комиссии, в том числе за переводы, для участников СВО, которая может начать действовать в первом квартале 2023 года, стало известно 22 февраля.

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