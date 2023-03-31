Сбер с 31 марта отменил комиссию за переводы для клиентов, призванных на СВО

Сбер с 31 марта отменил комиссию за переводы для клиентов, которые были призваны на военную службу и принимают участие в спецоперации России на Украине. Это следует из сообщения кредитной организации.

Фото: Пресс-служба Сбера Пресс-служба Сбера

«Для клиентов, получающих зачисления на карту Сбера, на время их участия в СВО отменена комиссия на все виды переводов в рублях – по телефону, карте и счету. Опция уже на 100% реализована во всех дистанционных каналах. Перевести деньги без комиссии можно не только клиентам Сбера, но и клиентам других банков в пределах РФ, а также через СБП в пределах установленных лимитов», — говорится в сообщении банка.

В банке уточнили, что банк подключил данную опцию автоматически. В мобильном приложении банка в разделе «Профиль — У вас подключено» появится опция «Переводы без комиссии», следует из сообщения.