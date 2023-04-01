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31 минуту назад

Илон Маск нарушил федеральный закон США о труде

Майк Габриелян

Владелец Tesla Inc Илон Маск нарушил федеральный закон США о труде, написав в Твиттере, что работники завода потеряют опционы на акции, если вступят в профсоюз. Апелляционный суд постановил, что Маск должен удалить твит, сообщает Reuters.

Илон Маск нарушил федеральный закон США о труде
Фото:  ТАСС/EPA ТАСС/EPA

В 2018 году профсоюз United Auto Workers (UAW) проводил кампанию на заводе Tesla во Фримонте (Калифорния). Маску это не понравилось, и он написал в Твиттере:

«Ничто не останавливает команду Tesla на нашем автомобильном заводе от голосования за профсоюз. Но зачем платить профсоюзные взносы и ради ничего отказываться от опционов на акции?»

Пятый окружной апелляционный суд США в Новом Орлеане приказал Маску удалить данный твит. Суд подтвердил мнение Национального совета США по трудовым отношениям, который заявил, что сообщение 2018 года представляет собой «незаконную угрозу, которая может воспрепятствовать объединению в профсоюзы».

Адвокаты Маска утверждали, что твит был не угрозой, а просто отражал тот факт, что профсоюзы других автомобильных компаний не получали опционы на акции.

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Однако коллегия из трех судей с этим не согласилась.

«Веские доказательства подтверждают вывод, что твит подразумевал угрозу прекратить опционы на акции в качестве возмездия за объединение в профсоюзы», — постановил суд.

Ранее Маск заявил, что из-за крупной ошибки США ждет большая расплата.

Компании,Илон Маск,Apple,
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