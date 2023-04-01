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1 час назад

Транзит российского газа через Украину за день упал на 11,5%

Илья Родин

Транзит российского газа через территорию Украины 1 апреля значительно уменьшился. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».

Транзит российского газа через Украину резко упал
Фото: ТАССТАСС

«Оператор ГТС Украины» сообщил, уточнили в пресс-службе, что транзит через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» составил 37,4 млн куб. м. Это на 11,5% меньше, чем днем ранее.

В «Газпроме» подчеркнули, что поставки газа осуществляются в объемах, подтвержденных украинской стороной.

Заявка на транзит энергоресурса через ГИС «Сохрановка» вновь была отклонена, пояснили в прессе-службе.

Уточняется, что транзитная ветка через территорию Украины остается основным маршрутом поставок российского газа в государства Западной и Центральной Европы.

ЕС полностью заместил выбывший российский газ

Ранее эксперты предположили, что Россия в дальнейшем вернется на европейский рынок энергоресурсов, который она практически потеряла в 2022-2023 годах.

Компании,Газпром,ЕС,
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