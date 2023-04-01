Транзит российского газа через Украину резко упал

Транзит российского газа через территорию Украины 1 апреля значительно уменьшился. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».

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«Оператор ГТС Украины» сообщил, уточнили в пресс-службе, что транзит через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» составил 37,4 млн куб. м. Это на 11,5% меньше, чем днем ранее.

В «Газпроме» подчеркнули, что поставки газа осуществляются в объемах, подтвержденных украинской стороной.

Заявка на транзит энергоресурса через ГИС «Сохрановка» вновь была отклонена, пояснили в прессе-службе.

Уточняется, что транзитная ветка через территорию Украины остается основным маршрутом поставок российского газа в государства Западной и Центральной Европы.