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1 час назад

На месте H&M на Тверской открылся флагманский магазин "Глория джинс"

ТАССиещё 1

Компания "Глория джинс" в субботу открыла флагманский магазин, являющийся крупнейшим действующим магазином в России, продающим товары одного бренда. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На месте H&M на Тверской открылся флагманский магазин "Глория джинс"
Фото: ТАССТАСС

"Флагманский магазин "Глория джинс" на Тверской, 16, в Москве открылся сегодня, - говорится в сообщении. - Это не только крупнейший магазин в сети "Глория джинс", но и крупнейший из действующих монобрендовых магазинов в России".

Отмечается, что площадь магазина составляет почти 5 тыс. кв. м.

Торжественное открытие пройдет 8-9 апреля.

Ранее сообщалось, что "Глория джинс" выиграла тендер на право открыть магазин в комплексе "Галерея Актер" на углу Тверской улицы и Пушкинской площади в Москве, который ранее занимал флагманский магазин компании H&M, заявившей в июле 2022 года о постепенном сворачивании деятельности в России.

Компании,Глория Джинс,
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