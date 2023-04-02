В суде главе Tesla припомнили сообщение 5-летней давности: им он нарушил закон

Федеральный апелляционный суд постановил, что Илон Маск нарушил трудовое законодательство США в 2018 году, написав в Twitter, что работники завода Tesla потеряют опционы на акции, если объединятся в профсоюз.
Суд оставил в силе решение признать незаконными угрозы Маска по поводу вознаграждения работников. В ответ на вопрос одного из пользователей Twitter о его позиции в отношении профсоюзов Маск написал: "Но зачем платить профсоюзные взносы и отказываться от опционов на акции просто так?".
Трудовые активисты немедленно обратили внимание на этот твит, а регулирующие органы позже установили, что Маск угрожал работникам. В результате суд обязал Маска удалить этот твит, но на момент написания статьи он был на месте.