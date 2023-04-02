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1 час назад

Российские Visa и Mastercard вновь принимаются авиакомпанией Fly Dubai и не только

Ferra.ru

Авиакомпании Air Arabia и Fly Dubai возобновили прием платежей с российских Visa и MasterCard за авиабилеты, сообщают "Известия". Оплату можно произвести через систему быстрых платежей с помощью ссылки, а для перевода средств путешественники должны обратиться в службу поддержки.

Российские Visa и Mastercard вновь принимаются авиакомпанией Fly Dubai и не только
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Другая авиакомпания - Emirates - также принимает российские кредитные карты для покупки билетов, хотя транзакция должна быть совершена не позднее чем за 10 дней до вылета, также придется запросить реквизиты по электронной почте и отсканировать отправленный QR-код для перевода денег.

Однако, помимо стоимости билета, пассажирам придется заплатить авиакомпании дополнительный сбор. Fly Dubai взимает 2 тысячи рублей с человека, а Emirates - 1,5 тысячи рублей с человека.

Компании,Visa,Emirates,
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