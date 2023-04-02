Российские Visa и Mastercard вновь принимаются авиакомпанией Fly Dubai и не только

Авиакомпании Air Arabia и Fly Dubai возобновили прием платежей с российских Visa и MasterCard за авиабилеты, сообщают "Известия". Оплату можно произвести через систему быстрых платежей с помощью ссылки, а для перевода средств путешественники должны обратиться в службу поддержки.

Другая авиакомпания - Emirates - также принимает российские кредитные карты для покупки билетов, хотя транзакция должна быть совершена не позднее чем за 10 дней до вылета, также придется запросить реквизиты по электронной почте и отсканировать отправленный QR-код для перевода денег.