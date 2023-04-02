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Резидент технополиса «Москва» разработал две программы для сферы ЖКХ

Столичная компания «Энергосбережение», резидент технополиса «Москва», получила свидетельства Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) на два программных продукта для сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщил генеральный директор технополиса Геннадий Дегтев.

Резидент технополиса «Москва» разработал две программы для сферы ЖКХ
© Вечерняя Москва

— Программные продукты были разработаны во второй половине 2022 года в соответствии с техническими требованиями крупных заказчиков и в настоящее время применяются в составе других разрабатываемых систем, которые в скором времени выведут на рынок, — рассказал он.

По словам Дегтева, компания активно занимается разработкой и внедрением в промышленную эксплуатацию IT-решений для различных сфер ресурсоснабжения, эксплуатации и управления объектами, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

В особой экономической зоне «Технополис «Москва» началось производство лазерных станков. Власти города собираются вложить в проект около 230 миллионов рублей и за год увеличить объем выпуска продукции в 20 раз.

Четыре из пяти площадок ОЭЗ «Технополис «Москва» — «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем» — функционируют в Зеленограде. Там находится свыше 60 предприятий с общим штатом более семи тысяч человек.

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