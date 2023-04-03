Оператор Re:Store займется продажей токарных и фрезерных станков

Оператор магазина Re:Store, который ранее был премиум-реселлером гаджетов Apple в России, займется продажей токарных и фрезерных станков. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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Как отмечает издание, бизнес компании Inventive Retail Group (IRG), управляющей Re:Store, сильно осложнила ситуация на Украине, из-за чего бренду пришлось осваивать новые рынки. Речь идет о настольных станках MachIndex. Как выяснил «Ъ», в конце марта текущего года в интернете появился сайт machindex.ru, зарегистрированный на юрлицо ООО «Рестор», где предлагаются к покупке станки для малого бизнеса и промышленности.

«В связи с санкциями и уходом с рынка основных производителей металлообрабатывающего оборудования мы увидели соответствующую бизнес-возможность», — прокомментировал ситуацию представитель Inventive Retail Group.