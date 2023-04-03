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17 минут назад

Маркетплейсы больше не смогут использовать удаленные карты клиентов

Лера Букина

В России могут запретить маркетплейсам списывать денежные средства с карт, которые были ранее удалены с сервисов клиентами. Соответствующую поправку внесут в закон «О защите прав потребителей», пишут «Известия».

Маркетплейсам запретят списывать деньги с удаленных карт клиентов
Фото: UnsplashUnsplash

Рассмотрение документа представителями Госдумы ожидается в весеннюю сессию.

Отмечается, что необходимость в корректировках вызвана массовыми жалобами со стороны россиян, которые столкнулись с такой проблемой.

По словам координатора партийного проекта «Цифровая Россия», депутата Госдумы Антона Немкина, некоторые площадки включают в свои пользовательские соглашения положения, которые дают им право списывать средства с удаленных карт. Он отмечает, что данная практика не является добросовестной.

Издание обратилось за комментариями в Роспотребнадзор. Там заявили, что благодаря введению определенных ограничений пользовательский опыт улучшится. Кроме того, разумные меры повысили бы уровень доверия клиентов к цифровым сервисам и сфере услуг, добавили там.

Маркетплейсы подчеркнули, что не допускают нарушений. В частности, в Wildberries пояснили, что компания действует в строгом соответствии с законом.

Ранее в НИУ ВШЭ рассказали агентству «Прайм», что частое поступление средств на карту может в определенный момент вызвать вопросы у кредитных организаций.

Компании,ВШЭ,Роспотребнадзор,Госдума,
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