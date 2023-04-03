Маркетплейсам запретят списывать деньги с удаленных карт клиентов

В России могут запретить маркетплейсам списывать денежные средства с карт, которые были ранее удалены с сервисов клиентами. Соответствующую поправку внесут в закон «О защите прав потребителей», пишут «Известия».
Рассмотрение документа представителями Госдумы ожидается в весеннюю сессию.
Отмечается, что необходимость в корректировках вызвана массовыми жалобами со стороны россиян, которые столкнулись с такой проблемой.
По словам координатора партийного проекта «Цифровая Россия», депутата Госдумы Антона Немкина, некоторые площадки включают в свои пользовательские соглашения положения, которые дают им право списывать средства с удаленных карт. Он отмечает, что данная практика не является добросовестной.
Издание обратилось за комментариями в Роспотребнадзор. Там заявили, что благодаря введению определенных ограничений пользовательский опыт улучшится. Кроме того, разумные меры повысили бы уровень доверия клиентов к цифровым сервисам и сфере услуг, добавили там.
Маркетплейсы подчеркнули, что не допускают нарушений. В частности, в Wildberries пояснили, что компания действует в строгом соответствии с законом.
Ранее в НИУ ВШЭ рассказали агентству «Прайм», что частое поступление средств на карту может в определенный момент вызвать вопросы у кредитных организаций.