WSJ: McDonald’s временно закроет офисы в США

Американская корпорация McDonald’s закроет офисы в США с 3 по 5 апреля, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, компания готовится к массовой рассылке уведомлений об увольнениях.

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В McDonald’s решили провести сокращения в рамках программы по реструктуризации компании. На прошлой неделе сеть ресторанов быстрого питания направила сотрудникам в США и некоторых других странах электронные письма о переводе на удаленную работу на три дня.

Также McDonald’s призвала сотрудников временно отменить все личные встречи с поставщиками и другими сторонами в штаб-квартире компании.

По информации WSJ, оповещать сотрудников об увольнениях McDonald’s будет виртуально.

Сколько именно человек планируется уволить, не уточняется. Всего у McDonald’s 150 тысяч сотрудников по всему миру.

В мае 2022 года McDonald’s покинула российский рынок на фоне украинского кризиса, позже рестораны сети закрылись в Белоруссии и Казахстане.

В июле прошлого года в McDonald’s сообщили о списании 1,2 миллиарда долларов в качестве убытков из-за ухода из России. Чистая прибыль сети по итогам второго квартала 2022-го упала в 1,9 раза, до 1,19 миллиарда долларов.