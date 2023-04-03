В России значительно выросло количество sms-атак на банки

Кредитные организации и маркетплейсы в России столкнулись с существенным увеличением частоты sms-атак. Больше чем за год (с января 2022 года) показатель вырос втрое. К такому выводу пришли в компании Servicepipe, передают «Ведомости».

Фото: Unsplash Unsplash

Отмечается, что из-за sms-бомбинга убытки компаний могут составить миллионы рублей.

Злоумышленниками используются вредоносные боты для совершения атак на сайты и приложения бизнеса. С помощью номеров телефонов утекших баз данных боты генерируют большое число запросов на регистрацию, авторизацию или восстановление пароля по номеру.

За одну атаку аферисты направляют в среднем десятки тысяч sms. Цена одного сервисного sms – около 1,5-2 руб. Кредитные организации из топ-10 платят порядка 1,6-2,1 руб.

По словам специалистов, увеличение количества sms-атак обусловлено попаданием в открытый доступ рекордного числа баз данных российских граждан в 2022 году (1,5 млрд записей).

Аналитики отмечают, что простые sms-атакки отсеиваются с помощью Captcha, лимита на число отправленных сообщений и ограничений IP-адресов и стран. Однако, как уточняют они, сейчас целесообразно прибегать к специализированным антибот-решением, поскольку в данном случае они являются более надежными.