Финский лесопромышленный гигант продал активы в России

Финский лесопромышленный концерн UPM завершил продажу оставшихся активов в России и окончательно покинул ее рынок. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении компании.

"UPM полностью завершила вывод бизнеса из России, продав все российские активы, включая фанерный завод в Чудово, компании Gungnir Wooden Products Trading", - указано в сообщении.

Концерн объявил о приостановке деятельности в РФ в марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. Тогда компания приостановила закупки российской древесины и работу Чудовского фанерного завода.