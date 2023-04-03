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1 час назад

Финский лесопромышленный концерн UPM завершил продажу активов в России

ТАСС

Финский лесопромышленный концерн UPM завершил продажу оставшихся активов в России и окончательно покинул ее рынок. Об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении компании.

Финский лесопромышленный гигант продал активы в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"UPM полностью завершила вывод бизнеса из России, продав все российские активы, включая фанерный завод в Чудово, компании Gungnir Wooden Products Trading", - указано в сообщении.

Уточняется, что стороны договорились не разглашать подробности сделки.

Концерн объявил о приостановке деятельности в РФ в марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине. Тогда компания приостановила закупки российской древесины и работу Чудовского фанерного завода.

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