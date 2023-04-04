Bloomberg: Apple сократит число рабочих мест в компании

Компания Apple сократит число сотрудников корпоративного отдела розничной продажи. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Фото: ТАСС ТАСС

По информации его источников, компания называет такой шаг попыткой оптимизации работы, а не увольнением. Число сотрудников, попадающих под сокращение, не уточняется, однако ожидается, что оно будет незначительным.

В штаб-квартире Apple в американском Купертино (штат Калифорния) отказались комментировать информацию о сокращении, отметило агентство.