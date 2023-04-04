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2 часа назад

Газпромбанк получил минимальную прибыль за семь лет

Говорит Москва

Слабый результат получен на фоне пятикратного роста отчислений в резервы по кредитному портфелю и корсчетам.

Газпромбанк получил минимальную прибыль за семь лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Достаточность капитала банка также снизилась на фоне быстрого роста активов, которые превысили 12 трлн руб.

Чистая прибыль Газпромбанка по итогам 2022 года упала в 10,5 раза, до 9 млрд 100 млн рублей, следует из его отчёта. Среди 13 системно значимых банков годовые отчёты не раскрыли пока четыре, но из числа опубликовавших это самое резкое падение финансового результата, пишет «Коммерсантъ».

Так, чистая прибыль Росбанка, МКБ, Совкомбанка, Сбербанка сократилась в два-четыре раза. При этом чистая прибыль Россельхозбанка выросла в 1,4 раза, а Райффайзенбанка и Юникредит-банка — в четыре раза.

В отношении Газпромбанка не введены блокирующие санкции США и ЕС.

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