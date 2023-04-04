Закрытие магазинов L’Oreal почти не снизило продажи в РФ

В 2022 году выручка французской компании L’Oreal, заявившей о прекращении прямых продаж в РФ, составила в нашей стране более 60 млрд рублей. Это почти столько же, сколько до начала спецоперации на Украине. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, согласно данным финансовой отчетности, выручка L’Oreal (марки Lancome, Garnier, Maybelline, Yves Saint Laurent и другие) за прошлый год составила 60,2 млрд рублей. Тогда как в 2021 году она была лишь на 6,5% меньше, а в 2020 году на 7% больше. При этом чистая прибыль составила 10,62 млрд руб., это на 45% больше чем годом ранее.

По словам источника в компании, сохранить прибыль удалось благодаря продажам другими сетями. Так, большая часть продукции L’Oreal производится в Ворсино Калужской области. До 45% от всего объема выпускаемой косметики реализовывали сети «Лэтуаль», «Иль де Боте» и «Золотое яблоке». Остальное – дистрибуторы в розничных сетях и маркетплейсы.

Продажи через собственную розницу компания прекратила год назад. По сведениям источников, в обмен на сохранения производства, продукция компании была удалена из списка разрешенного по параллельному импорту. Таким образом L’Oreal сохранила импорт, на который проходилось порядка 30% общих продаж. На увеличение выручки также сказался рост цен на косметику.