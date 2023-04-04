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31 минуту назад

Закрытие магазинов L’Oreal почти не сказалось на продажах в России

Елена Прошина

В 2022 году выручка французской компании L’Oreal, заявившей о прекращении прямых продаж в РФ, составила в нашей стране более 60 млрд рублей. Это почти столько же, сколько до начала спецоперации на Украине. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Закрытие магазинов L’Oreal почти не снизило продажи в РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, согласно данным финансовой отчетности, выручка L’Oreal (марки Lancome, Garnier, Maybelline, Yves Saint Laurent и другие) за прошлый год составила 60,2 млрд рублей. Тогда как в 2021 году она была лишь на 6,5% меньше, а в 2020 году на 7% больше. При этом чистая прибыль составила 10,62 млрд руб., это на 45% больше чем годом ранее.

По словам источника в компании, сохранить прибыль удалось благодаря продажам другими сетями. Так, большая часть продукции L’Oreal производится в Ворсино Калужской области. До 45% от всего объема выпускаемой косметики реализовывали сети «Лэтуаль», «Иль де Боте» и «Золотое яблоке». Остальное – дистрибуторы в розничных сетях и маркетплейсы.

Продажи через собственную розницу компания прекратила год назад. По сведениям источников, в обмен на сохранения производства, продукция компании была удалена из списка разрешенного по параллельному импорту. Таким образом L’Oreal сохранила импорт, на который проходилось порядка 30% общих продаж. На увеличение выручки также сказался рост цен на косметику.

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

Ранее стало известно, что после ухода с российского рынка ряда западных брендов, число марок косметики в России выросло. Так, за счет увеличения доли в том числе и российских марок, их общее количество на рынке выросло на 20-100%.

Компании,Коммерсант,
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