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2 часа назад

Опрос: большинство компаний РФ повысят зарплаты в 2023 году

Мария Иванова

Около 80 процентов российских работодателей, принявших участие в опросе Русской Школы Управления и HR Metrics, планируют поднять зарплаты своим сотрудникам в 2023 году. Об этом сообщает Russia Today.

Опрос: большинство компаний РФ повысят зарплаты в 2023 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Почти половина опрошенных (48 процентов) заявили, что планируют повысить зарплаты всем сотрудникам, в 44 процентах компаний зарплаты повысят точечно, в семи процентах — только специалистам, в одном проценте — только менеджменту.

Около 12 процентов работодателей планируют поднять зарплаты на 20 и более процентов, 16 процентов компаний — на 10-15 процентов, 33 процента работодателей — на пять-десять процентов. Еще 19 процентов опрошенных планируют поднять зарплаты менее чем на пять процентов.

Повышать зарплаты не планируют восемь процентов опрошенных работодателей, еще 12 процентов пока не приняли решение.

Кроме того, большинство участников опроса (68 процентов) заявили, что уже выплатили или планируют выплатить своим сотрудникам бонусы за 2022 год.

По данным Росстата, в 2022 году номинальная средняя зарплата в стране выросла на 12,1 процента. В денежном выражении средняя зарплата (с учетом выплаты НДФЛ) превысила 55 тысяч рублей в месяц.

РИА Новости опубликовало исследование, показавшее, что самые высокие зарплаты в России — в Ямало-Ненецком автономном округе, Ненецком автономном округе и Магаданская область (средние зарплаты от 105 до 117 тысяч рублей). Самые низкие зарплаты — в Чечне и Кабардино-Балкарии.

Компании,Росстат,
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