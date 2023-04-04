В 2023 году с российского рынка могут уйти до 30 банков

По итогам текущего года с российского финансового рынка могут уйти еще 25-30 банков в связи с международными санкциями. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков рейтингового агентства АКРА.

Среди ключевых причин возможного ухода с российского рынка иностранных банков — отмена регуляторных послаблений и продолжающиеся сложности в экономике РФ.

«Российский рынок в этом году могут покинуть 25–30 банков. Главной причиной сокращения числа кредитных организаций в 2023 году станет добровольный уход иностранных игроков. Основная часть придется на добровольную сдачу лицензии как российскими, так и иностранными банками, однако будет и некоторое число ее отзывов, скорее всего, у контролируемых резидентами компаний», — говорится в материале.

Таким образом, по итогам текущего года с российского финансового рынка могут уйти больше банков, чем в 2022-м. В прошлом году число зарубежных кредитных организаций в РФ сократилось на 12 штук, заключила директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина.