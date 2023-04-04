Немецкие страховые компании Allianz и Munich Re возобновили страхование поврежденного газопровода «Северный поток». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Один из собеседников агентства подчеркнул, что полис покрывает физический ущерб для инфраструктуры, а также экономические издержки, которые вызваны остановкой его деятельности. Страховка также облегчит ремонт, который необходим для возобновления поставок газа по дну Балтийского моря в Европу. Немецкое правительство не возражало против страхования.

Также отмечается, что некоторые из немецких акционеров компании Nord Stream AG, которая является оператором «Северного потока», выступают за возобновление работы газопровода после улучшения отношений с Москвой. Вместе с тем представители истеблишмента Германии отметили, что надежду на возрождение проекта разделяют немногие, да и те считают такое развитие событий маловероятным.

Напомним, что в конце сентября 2022 года российские трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», проложенные по дну Балтийского моря, были повреждены из-за подрыва. Расследование инцидента проводят Швеция, Дания и Германия, однако следователи ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.