«М.Видео-Эльдорадо» открыл магазины нового формата

Ретейлер "М.Видео-Эльдорадо" тестирует новый формат магазинов малой площади - "М.Компакт", уже открыты три, в ближайшее время планируется запустить еще несколько точек в регионах России, говорится в сообщении компании.
"В первом квартале текущего года бренд "М.Видео" начал тестировать новый формат магазинов - "М.Компакт" с широким ассортиментом цифровой и бытовой техники, расположенных на площади 500-600 кв. м", - отмечается в сообщении.
Три магазина "М.Компакт" уже появились в Москве, Зеленодольске и Казани, в ближайшее время откроется еще несколько магазинов, в том числе в Ишимбае и Воткинске, где магазины группы появятся впервые. В компании поясняют, что магазины нового формата требуют втрое меньше инвестиций при сопоставимом со стандартными магазинами ассортиментом. Планируется, что магазины нового формата могут выйти на целевой уровень рентабельности уже в первый год работы.
По состоянию на 30 июня 2022 года "М.Видео-Эльдорадо" объединяет 601 магазин под брендом "М.Видео" и 647 магазинов под брендом "Эльдорадо" в 369 городах России.