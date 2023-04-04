«М.Видео-Эльдорадо» открыл магазины нового формата

Ретейлер "М.Видео-Эльдорадо" тестирует новый формат магазинов малой площади - "М.Компакт", уже открыты три, в ближайшее время планируется запустить еще несколько точек в регионах России, говорится в сообщении компании.

Три магазина "М.Компакт" уже появились в Москве, Зеленодольске и Казани, в ближайшее время откроется еще несколько магазинов, в том числе в Ишимбае и Воткинске, где магазины группы появятся впервые. В компании поясняют, что магазины нового формата требуют втрое меньше инвестиций при сопоставимом со стандартными магазинами ассортиментом. Планируется, что магазины нового формата могут выйти на целевой уровень рентабельности уже в первый год работы.