Председатель Credit Suisse извинился перед акционерами за крах банка

«Мы не смогли остановить влияние скандалов, связанных с наследием, и противопоставить негативные заголовки положительным фактам. В итоге банк спасти не удалось. Мы хотели направить всю нашу энергию и наши усилия на то, чтобы изменить ситуацию и вернуть банк в нужное русло. Мне больно, что у нас не было времени сделать это, и что в ту роковую неделю в марте наши планы были нарушены. Об этом я искренне сожалею», — заявил Леманн в ходе выступления, подготовленного для ежегодного собрания акционеров банка в Цюрихе.