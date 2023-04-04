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1 час назад

Tesla обязали заплатить $3,2 млн чернокожему экс-работнику

Елена Прошина

В Сан-Франциско суд обязал компанию Tesla Inc выплатить около $3,2 млн бывшему чернокожему сотруднику после того, как было установлено, что производитель не смог предотвратить серьезные расовые преследования на своем флагманском сборочном заводе в Калифорнии. Об этом пишет Autoblog.

Иск от Оуэна Диаса был подан еще в 2017 году. В 2021 году суд присудил ему $137 млн. Однако позднее сумму снизили до $15 млн. Диас с этим не согласился и подал новый иск. Теперь ему присудили компенсацию в размере $175 тысяч за эмоциональный стресс и $3 млн в виде штрафа.

Адвокат Диаса Бернард Александер во время заключительных слушаний призвал присяжных присудить ему компенсацию в размере почти $160 млн и известить компанию о том, что она не способна решить проблему дискриминации.

В свою очередь адвокат «Теслы» Алекс Спиро заявил, что Диас был конфликтным рабочим, который преувеличил свои заявления об эмоциональном стрессе. Он также отметил, что его адвокаты не смогли доказать какого-либо серьезного ущерба, причиненного «Теслой».

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Напомним, Диас обвинил компанию в бездействии на его неоднократные жалобы на то, что сотрудники завода часто использовали расистские оскорбления и карикатуры, а также нацарапанные свастики на стенах и рабочих местах.

Компании,
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