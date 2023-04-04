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53 минуты назад

Описаны последствия ухода иностранных банков из России

Lenta.ru

Если не брать в учет несколько крупных банков, то доля иностранных финансовых организаций в России составляет порядка 1-2 процентов, потому большинство потребителей банковских услуг не почувствуют особенных последствий от их ухода. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Экономист назвал последствия ухода иностранных банков из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 2023 году следует ожидать ухода некоторых иностранных банков, кроме того, продолжится процесс ухода и небольших российских банков, что, в целом, наблюдалось и до 2022 года, — сказал Самиев. — Для небольших иностранных банков возникла весьма специфичная ситуация, в частности, внешнее давление со стороны головных структур и регуляторов, которые находятся в других юрисдикциях, таких, как ЕС, США, Япония».

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Он объяснил, что некоторые банки были завязаны на кредитовании по программам, связанным с продажами автомобилей, но с учетом возникших сложностей импорта авто дальнейшее существование таких организаций в России фактически бессмысленно. Также в стране присутствуют банки, специализирующиеся на корпоративном кредитовании с бенефициарами из Европы. Они, по мнению аналитика, будут рассматривать уход с рынка через продажу другим лицам.

Павел Самиев, аналитик

Не обязательно, что банки полностью прекратят работу. Вполне возможна просто смена собственника, определенное количество таких сделок обязательно будет. Предполагаю, что тех, кто полностью уйдет с российского рынка, будет около десятка

Доля участия иностранных банков в России, по словам Самиева, падала год от года, этот процесс начался еще до 2022. К прошлому году их доля составляла порядка 5 процентов.

«Если убрать три самых крупных банка, то на остальные придется около 1-2 процентов от активов, кредитов. То есть, если они полностью уйдут из России, с точки зрения потребителей банковских услуг ничего критичного не произойдет. Относительно заметное влияние можно будет наблюдать только в случае изменения состава собственников в "Райффайзене" и, как следствие, попадания под санкции, ведь этот банк является одним из ключевых в обслуживании физлиц и бизнеса», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что наибольшую прибыль российскому банковскому сектору в прошлом году принесли зарубежные кредитные организации. В общей сложности банки, контролируемые нерезидентами, по итогам 2022 года заработали 211,5 миллиарда рублей, составив более 104 процентов от совокупной прибыли всего сектора (203,2 миллиарда).

Компании,Павел Самиев,ЕС,
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