Чистая прибыль Газпромбанка снизилась в 10 раз

Отчетность Газпромбанка показала, что чистая прибыль кредитной организации в 2022 году снизилась в 10,5 раза и составила 9,1 млрд рублей. Об этом пишет РБК.

Это самый низкий результат с 2015 года, когда банк понес убытки более чем на 30 млрд рублей. Процентные доходы банка увеличились до 780 млрд рублей, преимущественно за счет роста числа ссуд, выданных клиентам, не являющимся кредитными организациями.

Однако чистые процентные доходы банка после создания резервов на возможные потери сократились в 1,5 раза и составили 121,2 млрд рублей. В то же время, комиссионные доходы снизились не так значительно — с 64,8 млрд до 61,4 млрд рублей.