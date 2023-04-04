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1 час назад

Индийский госбанк отказывает в проведении платежей за дорогую нефть из России

Алиса Селезнёва

Индийский Bank of Baroda прекратил расчеты за российскую нефть, проданную выше установленного Западом «потолка цен». Об этом со ссылкой на три осведомленных источника пишет Reuters.

С начала февраля начали действовать топливные санкции западных стран против России. Евросоюзом был введен запрет на импорт российских нефтепродуктов. Наряду с этим странами ЕС и «Большой семерки» был установлен потолок цен на них на уровне 60 долларов за баррель. Таким образом, перевозить и страховать более дорогую нефть теперь нельзя.

По данным источников Reuters, ранее некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы расплачивались через Bank of Baroda за российскую низкосернистую нефть в дирхамах ОАЭ. Таким образом им удавалось обходить санкции и платить выше установленного западными странами «потолка цен».

Однако, начиная с этого месяца, один из крупнейших индийских банков, начал отказывать в проведении платежей за российскую нефть при цене выше установленного лимита в 60 долларов за баррель.

«Bank of Baroda крайне осторожен в расчетах за российскую нефть, купленную выше предельной цены», — заявил один из источников.

В Индии заявили о проблемах с покупкой российской нефти

При этом проблемы с расчетами за российскую нефть могут подтолкнуть продавцов к расчетам в рупиях, отмечает издание.

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