Индийский Bank of Baroda прекратил расчеты за российскую нефть, проданную выше установленного Западом «потолка цен». Об этом со ссылкой на три осведомленных источника пишет Reuters.

С начала февраля начали действовать топливные санкции западных стран против России. Евросоюзом был введен запрет на импорт российских нефтепродуктов. Наряду с этим странами ЕС и «Большой семерки» был установлен потолок цен на них на уровне 60 долларов за баррель. Таким образом, перевозить и страховать более дорогую нефть теперь нельзя.

По данным источников Reuters, ранее некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы расплачивались через Bank of Baroda за российскую низкосернистую нефть в дирхамах ОАЭ. Таким образом им удавалось обходить санкции и платить выше установленного западными странами «потолка цен».

Однако, начиная с этого месяца, один из крупнейших индийских банков, начал отказывать в проведении платежей за российскую нефть при цене выше установленного лимита в 60 долларов за баррель.

«Bank of Baroda крайне осторожен в расчетах за российскую нефть, купленную выше предельной цены», — заявил один из источников.