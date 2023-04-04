Названы последствия ухода иностранных банков из России

Доля западных банков в России без учета нескольких крупных составляет всего один-два процента, поэтому их уход с рынка РФ будет практически незаметен для потребителей. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал экономист и гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев .

«Если убрать три самых крупных банка, то на остальные придется около одно-двух процентов от активов, кредитов. То есть, если они полностью уйдут из России, с точки зрения потребителей банковских услуг ничего критичного не произойдет», — сказал он.

По словам Самиева, заметное влияние может оказать только изменение состава собственников в «Райффайзене», поскольку данный банк является одним из ключевых в обслуживании физлиц и бизнеса. В общей сложности покинут рынок РФ в 2023 году около десяти банков, считает экономист. При этом они не обязательно полностью прекратят работу, также возможен вариант смены собственника, отметил он.