Coca-Cola уступила один из своих брендов производителю лапши

Сингапурский производитель лапши и других продуктов Tat Hui Foods отозвал иск по досрочному прекращению правовой охраны в России одного из товарных знаков американской Coca-Cola Company — Coca-Cola Mixer. Об этом сообщает «Прайм».

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Отмечается, что Tat Hui Foods продает свою продукцию под брендом. Согласно определению суда, компания отозвала иск, поскольку ответчик удовлетворил ее требования во внесудебном порядке.