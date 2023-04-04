Coca-Cola уступила один из своих брендов производителю лапши

Сингапурский производитель лапши и других продуктов Tat Hui Foods отозвал иск по досрочному прекращению правовой охраны в России одного из товарных знаков американской Coca-Cola Company — Coca-Cola Mixer. Об этом сообщает «Прайм».
Отмечается, что Tat Hui Foods продает свою продукцию под брендом. Согласно определению суда, компания отозвала иск, поскольку ответчик удовлетворил ее требования во внесудебном порядке.
Известно, что сингапурского производителя интересовали товары только для одного класса Coca-Cola Mixer. К ним относятся какао, сахар, рис, мука, мороженое, мед, дрожжи, соль, горчица, уксус, приправы, пряности и пищевой лед. Указывается, что американская компания их не использует.