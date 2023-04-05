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26 минут назад

Стало известно о массовой забастовке в Google

Газета.Ruиещё 2

Сотни сотрудников корпорации Google устроили забастовку в лондонских офисах компании после конфликта с руководством из-за массовых увольнений. Об этом сообщает агентство Reuters.

Стало известно о массовой забастовке в Google
Фото: Газета.ruГазета.ru

Отмечается, что недовольных работников поддержал профсоюз Unite, в состав которого входят сотни британских сотрудников Google.

«Наши участники ясно дали понять: Google нужно прислушаться к собственному совету не быть злым», — сообщил региональный сотрудник Unite Мэтт Уэйли.

Представитель профсоюза добавил, что компания проигнорировала опасения, высказанные сотрудниками.

«Работники и Unite не отступят, пока Google не разрешит сотрудникам полное представительство профсоюзов, не будет должным образом участвовать в процессе консультаций и не будет относиться к своим сотрудникам с уважением и достоинством, которых они заслуживают», — добавил Уэйли.

Сотрудник Google, присутствовавший на акции протеста, рассказал Reuters, что переговоры между сотрудниками и руководством были «крайне неприятными».

«У нас есть процесс увольнения по определенной причине, чтобы сотрудники могли высказаться и их услышали. Но кажется, что наши опасения остались без внимания», — заключил он.

На территории Великобритании в Google работает более пяти тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Google планирует сократить затраты на своих сотрудников, изменив правила выдачи оборудования, скотча и степлеров.

Компании,Google,
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