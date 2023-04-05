Стало известно о массовой забастовке в Google

«Работники и Unite не отступят, пока Google не разрешит сотрудникам полное представительство профсоюзов, не будет должным образом участвовать в процессе консультаций и не будет относиться к своим сотрудникам с уважением и достоинством, которых они заслуживают», — добавил Уэйли.