Стало известно о массовой забастовке в Google

Сотни сотрудников корпорации Google устроили забастовку в лондонских офисах компании после конфликта с руководством из-за массовых увольнений. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что недовольных работников поддержал профсоюз Unite, в состав которого входят сотни британских сотрудников Google.
«Наши участники ясно дали понять: Google нужно прислушаться к собственному совету не быть злым», — сообщил региональный сотрудник Unite Мэтт Уэйли.
Представитель профсоюза добавил, что компания проигнорировала опасения, высказанные сотрудниками.
«Работники и Unite не отступят, пока Google не разрешит сотрудникам полное представительство профсоюзов, не будет должным образом участвовать в процессе консультаций и не будет относиться к своим сотрудникам с уважением и достоинством, которых они заслуживают», — добавил Уэйли.
Сотрудник Google, присутствовавший на акции протеста, рассказал Reuters, что переговоры между сотрудниками и руководством были «крайне неприятными».
«У нас есть процесс увольнения по определенной причине, чтобы сотрудники могли высказаться и их услышали. Но кажется, что наши опасения остались без внимания», — заключил он.
На территории Великобритании в Google работает более пяти тыс. человек.
Ранее сообщалось, что Google планирует сократить затраты на своих сотрудников, изменив правила выдачи оборудования, скотча и степлеров.