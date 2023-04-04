Польша разорвала последний контракт с РФ на поставки нефти

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen отказалась от последнего контракта с РФ на поставки нефти с компанией "Татнефть". Об этом заявил во вторник глава компании Даниэль Обайтек в эфире телеканала Polsat.
"После визита президента [США Джо] Байдена, когда перестала поступать нефть, у нас был аргумент, чтобы отказаться от соглашения. Это случилось несколько дней назад", - сказал он.
"В условиях соглашения был пункт о том, что если нефть не будет поступать определенное время, то мы имеем право разорвать контракт", - указал Обайтек, подчеркнув, что фирма не понесет из-за этого никаких дополнительных убытков.
Orlen 25 февраля сообщила, что в Польшу прекратились поставки российской нефти по "Дружбе". 27 февраля официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил ТАСС, что компания сейчас не осуществляет транспортировку нефти в направлении Польши. По его словам, компания должна была прокачать нефть на польские нефтеперерабатывающие заводы в последней декаде февраля, но маршрутные поручения с оплатой не были оформлены.
Контракт Orlen с "Татнефтью" предусматривает поставки 200 тысяч тонн нефти в месяц до 2024 года. Российскую нефть Orlen получала по трубопроводам. Варшава отказалась от закупок нефти из РФ морским путем после начала специальной военной операции на Украине. Заменить российскую нефть в Польше намерены сырьем из США, регионов Персидского залива и Северного моря.