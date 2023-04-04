Польша разорвала последний контракт с РФ на поставки нефти

"После визита президента [США Джо] Байдена, когда перестала поступать нефть, у нас был аргумент, чтобы отказаться от соглашения. Это случилось несколько дней назад", - сказал он.



"В условиях соглашения был пункт о том, что если нефть не будет поступать определенное время, то мы имеем право разорвать контракт", - указал Обайтек, подчеркнув, что фирма не понесет из-за этого никаких дополнительных убытков.