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1 час назад

Польша разорвала последний контракт с РФ на поставки нефти

Елена Прошина

Глава польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания разорвала последний из оставшихся контрактов на поставку российской нефти. Об этом он рассказал в эфире телеканала Polsat.

Польша разорвала последний контракт с РФ на поставки нефти
Фото: 

«Было два контракта. Этих контрактов больше нет. После визита президента Байдена, когда нефть перестала поступать, у нас появился аргумент о расторжении договора», – заявил он.

Обайтек также добавил, что Orlen уже нашёл аналогового поставщика, который сможет заменить нефть из России.

В Польше рассказали, чем намерены заменить нефть из России

По словам Обайтека, Orlen расторгла контракт без штрафных санкций.

«В условиях контракта был пункт, что если нефть не поставлена в течение определенного периода времени, мы имеем право расторгнуть контракт. Таким образом, мы не платим за нефть, которую не взяли», – уточнил он.

Ранее страны-участники ОПЕК+ утвердили новый план по сокращению добычи нефти.

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