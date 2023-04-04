Польша разорвала последний контракт с РФ на поставки нефти

Глава польского энергетического концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания разорвала последний из оставшихся контрактов на поставку российской нефти. Об этом он рассказал в эфире телеканала Polsat.
«Было два контракта. Этих контрактов больше нет. После визита президента Байдена, когда нефть перестала поступать, у нас появился аргумент о расторжении договора», – заявил он.
Обайтек также добавил, что Orlen уже нашёл аналогового поставщика, который сможет заменить нефть из России.
По словам Обайтека, Orlen расторгла контракт без штрафных санкций.
«В условиях контракта был пункт, что если нефть не поставлена в течение определенного периода времени, мы имеем право расторгнуть контракт. Таким образом, мы не платим за нефть, которую не взяли», – уточнил он.
Ранее страны-участники ОПЕК+ утвердили новый план по сокращению добычи нефти.