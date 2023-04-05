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2 часа назад

Польша разорвала последний нефтяной контракт с Россией

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Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen разорвала последний действующий контракт с компанией «Татнефть». Об этом заявил глава компании Даниэль Обайтек.

Польша разорвала последний нефтяной контракт с Россией
Фото: Michal Fludra, ZUMAPRESS, GlobalLookPressMichal Fludra, ZUMAPRESS, GlobalLookPress

«После визита президента США Джо Байдена, когда перестала поступать нефть, у нас был аргумент, чтобы отказаться от соглашения. Это случилось несколько дней назад», - сказал он в интервью телеканалу Polsat.

В конце февраля Обайтек констатировал прекращение поставок российской нефти в Польшу. На тот момент, отметил он, Варшава получала только 10% сырья из России. По словам представителя «Транснефти», транспортировку топлива прекратили из-за отсутствия оплаты и маршрутных поручений.

На этом фоне в Польше заявили о поиске путей взыскать с российской стороны компенсацию за прекращение поставок.

Компании,Джозеф Байден,Татнефть,Транснефть,
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