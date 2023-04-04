$79.36+1.4186.72+2.10
1 час назад

СМИ: PickPoint прекращает работу в России

Илья Родин

Логистический сервис PickPoint объявил о прекращении работы в России. В компании пояснили, что все принятые отправления будут доставлены клиентам, пишет «КоммерсантЪ».

СМИ: PickPoint прекращает работу в России
Фото: Пресс-служба АвитоПресс-служба Авито

В PickPoint пояснили, что решение связано с финансовыми сложностями.

В частности, ключевую часть клиентского портфеля компании составляли западные ритейлеры. Их уход привел к существенному снижению оборота сервиса.

Кроме того, на фоне санкций западные инвесторы потеряли возможность финансировать PickPoint.

В компании уточнили, что с 4 апреля прием нового груза от юридических и физических лиц прекращается. Все недоставленные и невостребованные посылки будут возвращены клиентам с 6 до 30 апреля.

Напомним, что в России сеть самовывоза сервиса насчитывает 6 тыс. постаматов и 4,5 тыс. пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах.

Компании,Коммерсант,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий