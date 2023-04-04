СМИ: PickPoint прекращает работу в России

Логистический сервис PickPoint объявил о прекращении работы в России. В компании пояснили, что все принятые отправления будут доставлены клиентам, пишет «КоммерсантЪ».

Фото: Пресс-служба Авито Пресс-служба Авито

В PickPoint пояснили, что решение связано с финансовыми сложностями.

В частности, ключевую часть клиентского портфеля компании составляли западные ритейлеры. Их уход привел к существенному снижению оборота сервиса.

Кроме того, на фоне санкций западные инвесторы потеряли возможность финансировать PickPoint.

В компании уточнили, что с 4 апреля прием нового груза от юридических и физических лиц прекращается. Все недоставленные и невостребованные посылки будут возвращены клиентам с 6 до 30 апреля.