СМИ: PickPoint прекращает работу в России

Логистический сервис PickPoint объявил о прекращении работы в России. В компании пояснили, что все принятые отправления будут доставлены клиентам, пишет «КоммерсантЪ».
В PickPoint пояснили, что решение связано с финансовыми сложностями.
В частности, ключевую часть клиентского портфеля компании составляли западные ритейлеры. Их уход привел к существенному снижению оборота сервиса.
Кроме того, на фоне санкций западные инвесторы потеряли возможность финансировать PickPoint.
В компании уточнили, что с 4 апреля прием нового груза от юридических и физических лиц прекращается. Все недоставленные и невостребованные посылки будут возвращены клиентам с 6 до 30 апреля.
Напомним, что в России сеть самовывоза сервиса насчитывает 6 тыс. постаматов и 4,5 тыс. пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах.