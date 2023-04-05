Johnson & Johnson выплатит $9 млрд по искам из-за детской присыпки

Корпорация Johnson & Johnson (J&J) в течение 25 лет выделит $8,9 млрд на урегулирование исков к компании из-за производства присыпки с асбестом. Ее использование способно увеличивает риск рака, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление компании.

«Компания продолжает считать, что эти заявления являются спекулятивными и не имеют научного обоснования», — передает пресс-служба J&J слова вице-президента компании по судебным делам Эрика Хааса.

Против J&J подано несколько тысяч исков из-за производства косметического талька с асбестом. В 2020 году она прекратила продажу детской присыпки в США и Канаде. Это решение компания объяснила снижением продаж данного продукта в указанных регионах из-за изменения потребительских привычек, спровоцированного «распространением неверной информации относительно безопасности этот продукта и нескончаемым потоком судебных разбирательств».