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57 минут назад

Производители заявили о снижении выпуска цемента

Говорит Москва

К этому привела стагнация в стройиндустрии — его потребление в первом квартале сократилось на 5–8%.

В России снизилось производство цемента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вкупе с профицитом мощностей и увеличением в полтора раза объёма импорта продукции это может привести к остановке трёх-четырёх заводов. Основные надежды производителей — госзаказ. Его объёмы пока небольшие, но сама потребность в стройматериале сокращается, в том числе из-за развития альтернативных технологий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию «Союзцемент».

Как уточняется, в январе по всей стране произведено около 2,5 млн тонн этой продукции, что на 11% меньше показателя за аналогичный период 2022-го.

Но снижение потребления — не единственная проблема отрасли. По подсчётам экспертов, в первом квартале ввоз цемента из-за рубежа в Россию увеличился на 45%.

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