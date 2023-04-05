В России снизилось производство цемента

К этому привела стагнация в стройиндустрии — его потребление в первом квартале сократилось на 5–8%.

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Вкупе с профицитом мощностей и увеличением в полтора раза объёма импорта продукции это может привести к остановке трёх-четырёх заводов. Основные надежды производителей — госзаказ. Его объёмы пока небольшие, но сама потребность в стройматериале сокращается, в том числе из-за развития альтернативных технологий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию «Союзцемент».

Как уточняется, в январе по всей стране произведено около 2,5 млн тонн этой продукции, что на 11% меньше показателя за аналогичный период 2022-го.