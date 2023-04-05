Во Франции призвали запретить компаниям из ЕС создавать франшизы в РФ

Депутат Национального собрания Франции Жереми Патрие-Лейтю призвал ввести «исключительный механизм» налогообложения, чтобы ограничить возможность компаний из Евросоюза создавать франшизные предприятия в России. С такой инициативой он обратился к министру иностранных дел Франции Катрин Коллонне, передает Lenta.ru.

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Депутат обосновал необходимость такой меры тем, что ЕС почти исчерпал свои санкционные возможности для воздействия на Россию, но европейские компании, в том числе французские, по-прежнему ведут активную деятельность в России, и некоторые возвращаются на рынок, открывая франшизы.

По его мнению, крупные предприятия необходимо не допускать в страну, которая теперь стала «открыто враждебной Европе».

Патрие-Лейтю в своем обращении к главе МИД страны говорит о желании узнать мнение правительства Франции относительно возможности введения мер «исключительного механизма» на европейском уровне или уровне страны, который будет «направлен на конфискационное налогообложение прибыли, полученной от деятельности этих компаний в России, и перенаправление доходов от этого налога на финансирование помощи в приеме украинских беженцев и помощи в гуманитарных акциях на Украине».

Конфискационное налогообложение — налогообложение по чрезмерно высоким ставкам, которое может привести к банкротству компаний.