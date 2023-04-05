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1 час назад

Топ-менеджер Apple ушел в Минобороны США

Газета.Ru

Старший менеджер по продажам Дуг Бек покидает компанию Apple и переходит на работу в Министерство обороны США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Топ-менеджер Apple ушел в Минобороны США
Фото: Газета.ruГазета.ru

Отмечается, что Бек — далеко не единственный из топ-менеджеров, которые покинули компанию из Купертино в последнее время. В агентстве указали на тенденцию внутри Apple на смену многих ключевых руководителей.

В Минобороны США подтвердили информацию об увольнении Бека из Apple и переходе на работу в их ведомство. В Пентагоне похвалили Бека за его почти 15-летнюю работу в Apple.

Менеджер присоединился к Apple в 2009 году и с тех пор подчинялся непосредственно генеральному директору Тиму Куку. Изначально Бек отвечал за совместное руководство глобальным бизнесом Apple, а также несколько лет управлял бизнесом техногиганта в Азии и Америке.

До работы в Apple Бек служил капитаном в резерве ВМС США, участвуя в операциях в Ираке и Афганистане. В заявлении Apple говорится, что корпорация «поддерживает государственную службу Дуга и желает ему всего наилучшего».

По данным Bloomberg, Бек входил в число менее 20 руководителей, которые подчинялись непосредственно Тиму Куку.

Ранее сообщалось, что Apple не избежит сокращений штатных сотрудников и повторит путь других IT-компаний США, сократив небольшое количество работников в корпоративном отделе розничных продаж.

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