Работодатели стали реже увольнять сотрудников за посты в соцсетях

Российские работодатели стали вдвое реже увольнять сотрудников за публикации в социальных сетях по сравнению с 2020 годом. Об этом в среду пишет РБК со ссылкой на исследование от SuperJob.
Согласно его результатам, в 2020 году за публикации в личных блогах и социальных сетях работников увольняли 10% компаний, в 2023 году этот показатель сократился до 5%. Около 18% работодателей сообщили, что просматривают публикации своих сотрудников.
При этом 25% работодателей сообщили, что у них был опыт отказа в приеме на работу из-за публикаций соискателя.
Согласно данным опроса, 43% россиян учитывают возможный интерес потенциальных работодателей при ведении соцсетей. Не обращают внимания на рекрутеров при публикациях 25% опрошенных. Еще 26% соискателей сообщили, что не публикуют свою личную информацию.
Опрос проходил с 24 марта по 3 апреля в 253 населенных пунктах во всех округах России. В нем приняли участие 1 тыс. сотрудников, ответственных за подбор персонала. А также 1,6 тыс. представителей экономически активного населения России.