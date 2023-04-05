$79.36+1.4186.72+2.10
5 минут назад

В России согласовали продажу российского бизнеса Zara компании из ОАЭ

Лера Букина

Сделка по продаже испанским ретейлером одежды Inditex Group 100% компании АО «Новая Мода» (ранее «Зара СНГ») была одобрена подкомиссией правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями в России 30 марта. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передает РБК.

В России согласовали продажу российского бизнеса Zara
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Компания Fashion And More Management DMCC является покупателем российского бизнеса Inditex, включая магазины Zara. Другие детали Евтухов не раскрыл.

Стало известно, когда в России откроются бывшие магазины Zara

В свободной зоне Объединенных Арабских Эмиратов — Dubai Multi Commodities Centre — зарегистрирована фирма с аналогичным названием.

Замминистра уточнил, что новые магазины откроются под вывесками MAAG, DUB, ECRU, VILET. Он также отметил, что коллекции с новыми бирками уже удалось отшить и завезти в Россию. В апреле-мае 2023 года, как указал Евтухов, все магазины откроются в России.

Среди брендов, принадлежащих группе Inditex, — Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti. Геополитическая обстановка побудила компанию весной 2022 года приостановить деятельность на территории РФ. Она приняла решение о временном закрытии магазинов в стране.

О том, что Zara, Bershka и Pull & Bear откроются к России под новыми названиями, стало известно в середине марта текущего года. Во вторник появилась информация о том, что в московском торговом центре «Авиапарк» в апреле откроется первый магазин Zara под обновленным брендом Maag.

Компании,Виктор Евтухов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий