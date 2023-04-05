В России согласовали продажу российского бизнеса Zara

Сделка по продаже испанским ретейлером одежды Inditex Group 100% компании АО «Новая Мода» (ранее «Зара СНГ») была одобрена подкомиссией правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями в России 30 марта. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передает РБК.

Компания Fashion And More Management DMCC является покупателем российского бизнеса Inditex, включая магазины Zara. Другие детали Евтухов не раскрыл.

В свободной зоне Объединенных Арабских Эмиратов — Dubai Multi Commodities Centre — зарегистрирована фирма с аналогичным названием.

Замминистра уточнил, что новые магазины откроются под вывесками MAAG, DUB, ECRU, VILET. Он также отметил, что коллекции с новыми бирками уже удалось отшить и завезти в Россию. В апреле-мае 2023 года, как указал Евтухов, все магазины откроются в России.

Среди брендов, принадлежащих группе Inditex, — Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti. Геополитическая обстановка побудила компанию весной 2022 года приостановить деятельность на территории РФ. Она приняла решение о временном закрытии магазинов в стране.