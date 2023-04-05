Поставки топлива по газопроводу «Сила Сибири» после плановых работ возобновлены, сообщили в пресс-службе «Газпрома».
Поставки газа по «Силе Сибири» приостановили 28 марта. По договоренности с Пекином профилактика оборудования и систем газопровода проходит дважды в год: весной и осенью.
В конце марта сообщалось, что «Газпром» установил исторический рекорд по суточным поставкам газа в Китай. 20 марта заявка КНР на поставку газа по газопроводу «Сила Сибири» значительно превысила контрактные обязательства. Поставки газа осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и CNPC.