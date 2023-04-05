Поставки топлива по газопроводу «Сила Сибири» после плановых работ возобновлены, сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Поставки газа по «Силе Сибири» приостановили 28 марта. По договоренности с Пекином профилактика оборудования и систем газопровода проходит дважды в год: весной и осенью.