В России определили параметры закупок беспилотников до 2030 года

Параметры гражданского госзаказа на беспилотную технику были определены Министерством промышленности и торговли РФ. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно документу, утвержденному протоколом по итогам совещаний под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова, до 2030 года объем спроса госорганов и госкомпаний оценили в 200 млрд рублей, из них 100 млрд рублей — до 2026 года.

Объем госзаказа на воздушные беспилотники оценили в 100 млрд рублей на 2023-2026 годы (8,6 млрд рублей — в 2023 году, 49,6 млрд рублей — в 2024-2025 годах и 42,1 млрд рублей — в 2026 году), в том числе 36 млрд рублей — со стороны госорганов. До 2030 года спрос оценили в 200 млрд рублей (из них 79 млрд рублей — со стороны госкомпаний).

Власти планируют утвердить объем закупок осенью. Это будет сделано при формировании бюджета на 2024-2026 годы.