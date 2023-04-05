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11 минут назад

Финский фонд SATOhomes продает свой бизнес в России

РИА Недвижимость

Финский инвестфонд SATOhomes, который занимается сдачей квартир в аренду, решил продать свой бизнес в России, написали "Ведомости", ссылаясь на партнеров фонда.

Финский фонд SATOhomes намерен продать свой бизнес в России
Фото: UnsplashUnsplash

Финская компания, в портфеле которой находится 25 тысяч апартаментов, работает в России около восьми лет. В 2015 году сообщалось, что она приобрела 200 квартир в Санкт-Петербурге для последующей сдачи в аренду. Судя по финансовой отчетности фонда, на конец прошлого года ему принадлежало 522 квартиры в 13 жилых комплексах города.

Как утверждает один из собеседников газеты, лоты продаются исходя из стоимости в 157 тысяч рублей за квадратный метр - получается 5,6 миллиарда рублей за все. Сумма, по его словам, по сути, учитывает дисконт в связи со СВО и общей экономической ситуацией в стране. Это подтверждается и документами. Согласно отчетности фонда, на конец 2021 года активы SATOhomes в России оценивались в 128,1 миллиона евро, или 11 миллиардов рублей.

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