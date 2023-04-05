Сеть "Теремок" переходит на российское оборудование

"Теремок", лидер российского рынка fast casual, объявил о сотрудничестве со смоленской компанией Grill Master, одним из ведущих отечественных производителей оборудования для ресторанов. В течение года Grill Master поставит до 100 блинных плит, разработанных совместно с "Теремком", в новые и действующие рестораны сети", - говорится в сообщении.