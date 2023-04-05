Сеть "Теремок" переходит на российское оборудование

Сеть предприятий быстрого питания "Теремок" переходит на оборудование смоленского производителя Grill Master, который до конца года поставит до 100 блинных плит в рестораны сети. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"Теремок", лидер российского рынка fast casual, объявил о сотрудничестве со смоленской компанией Grill Master, одним из ведущих отечественных производителей оборудования для ресторанов. В течение года Grill Master поставит до 100 блинных плит, разработанных совместно с "Теремком", в новые и действующие рестораны сети", - говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что ранее сеть работала на французском оборудовании, решение о создании российского аналога было принято в прошлом году. При разработке новой модели необходимо было соответствовать техническим характеристикам прежнего оборудования для сохранения стандартов качества "Теремка".
"Новая блинная плита с 70% комплектующих отечественного производства полностью соответствует всем техническим характеристикам "Теремка". Часть блинных плит установят в новых ресторанах, а остальными будут заменять французское оборудование по мере изнашивания", - подчеркнули в Минпромторге.