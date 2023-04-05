ЕК одобрила покупку латвийской "дочки" "Северстали" итальянской Marcegaglia

Еврокомиссия одобрила сделку по покупке структуры горно-металлургической компании "Северсталь" в Латвии SIA Severstal Distribution вместе с двумя ее "дочками" - Severstal Distribution Sp. (Польша) и Severstal Distribution ООО (Украина) - итальянской компанией Marcegaglia, следует из сообщения ЕК.

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Marcegaglia - итальянская промышленная группа, работающая в сталелитейном секторе. Компания специализируется на торговле и переработке стали - в основном производит продукцию из углеродистой стали, а также в меньшей степени плоский и сортовой прокат из нержавеющей стали.

10 марта 2023 года Европейская комиссия получила уведомление о том, что подразделение Marcegaglia Carbon Steel планирует приобрести у "Северстали" SIA Severstal Distribution (SSD, Латвия) вместе с двумя ее "дочками" - Severstal Distribution Sp. и Severstal Distribution ООО.

"Европейская комиссия решила не возражать против заявленной операции", - говорится в сообщении ЕК.

SIA Severstal Distribution основано в 1992 году (до конца 2014 года называлось AS "Seversta lat"). Компания, расположенная в Латвии, осуществляет поставки металлопродукции в страны Северной, Центральной и Восточной Европы. Предприятию принадлежит крупнейший в регионе сервисный металлоцентр по переработке плоского металлопроката и завод по выпуску сварных труб.

В "Северстали" отказались от комментариев касательно потенциальной сделки.

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