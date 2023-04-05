"Дочки" Cisco в РФ уничтожили материальные запасы на 3 млрд руб.

Дочерние компании производителя сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems в России - "Сиско системс" и "Сиско солюшенз" - сообщили об уничтожении в январе 2023 года своих материально-производственных запасов суммарно на почти 3 млрд рублей, следует из их бухгалтерских отчетностей.

Решение об уничтожении в обоих случаях принято 9 августа 2022 года "из-за прекращения продаж и услуг и приостановки действия лицензий и услуг Cisco, а также невозможности реэкспорта". Утилизации впоследствии подлежит все IТ-оборудование и все демо-образцы.

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"Сиско системс" отчиталась об уничтожении в январе 2023 года запасов на 1,86 млрд рублей - в основном это запчасти для оборудования, приобретаемые по договору с нидерландской структурой - Cisco Systems International B.V. Позднее была опубликована отчетность "Сиско солюшенз" - из нее следует, что уничтожены запасы еще на 1,1 млрд рублей. В ее случае это товары для перепродажи.

Кроме того, уже уничтожены основные средства двух российских юридических лиц на общую сумму около 3,3 млн рублей - это транспортные средства, офисная мебель и техника, а также демонстрационное оборудование.

Общая сумма выплат сотрудникам после расторжения договоров (многие расторгнуты за июль - август 2022 года), а также оплат взносов во внебюджетные фонды составила порядка 1,5 млрд рублей, из них на "Сиско системс" приходится около 190,6 млн рублей, на "Сиско солюшенз" - еще 1,3 млрд рублей. Численность персонала первой компании в конце 2022 года составила пять человек против 60 на конец 2021 года, второй - 18 человек на конец 2022 года против 253 годом ранее.

"Сиско системс" в России ранее занималась обслуживанием оборудования, "Сиско солюшенз" - его дистрибьюцией и продажами.

О ситуации с Cisco

Основанная в 1984 году Cisco специализируется на сетевых технологиях, на магистральной маршрутизации, виртуализации ЦОД, на облачных вычислениях.