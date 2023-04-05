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1 час назад

"Дочки" Cisco в РФ уничтожили материальные запасы на 3 млрд рублей

Илья Родин

«Сиско системс» и «Сиско солюшенз», дочерние компании производителя сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems в России, сообщили об уничтожении различных материально-производственных запасов суммарно на почти 3 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

"Дочки" Cisco в РФ уничтожили материальные запасы на 3 млрд рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что корпорация Cisco Systems Inc.специализируется на сетевых технологиях, на магистральной маршрутизации, виртуализации ЦОД, на облачных вычислениях. В июне 2022 года руководство компании заявило об уходе с российского рынка.

Решение о ликвидации было принято 9 августа 2022 года «из-за прекращения продаж и услуг и приостановки действия лицензий и услуг Cisco, а также невозможности реэкспорта».

«Сиско системс» уничтожила разнообразные запчасти для оборудования на сумму 1,86 млрд рублей, «Сиско солюшенз» ликвидировала запасы на 1,1 млрд рублей.

Раскрыты потери зарубежных компаний после ухода из России

Кроме того, компании уничтожили транспортные средства, офисную технику и мебель, различное демонстрационное оборудование.

Компании,Cisco,
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