"Дочки" Cisco в РФ уничтожили материальные запасы на 3 млрд рублей

«Сиско системс» и «Сиско солюшенз», дочерние компании производителя сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems в России, сообщили об уничтожении различных материально-производственных запасов суммарно на почти 3 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что корпорация Cisco Systems Inc.специализируется на сетевых технологиях, на магистральной маршрутизации, виртуализации ЦОД, на облачных вычислениях. В июне 2022 года руководство компании заявило об уходе с российского рынка.

Решение о ликвидации было принято 9 августа 2022 года «из-за прекращения продаж и услуг и приостановки действия лицензий и услуг Cisco, а также невозможности реэкспорта».

«Сиско системс» уничтожила разнообразные запчасти для оборудования на сумму 1,86 млрд рублей, «Сиско солюшенз» ликвидировала запасы на 1,1 млрд рублей.