Известная французская компания может уйти из России

Французский производитель консервированной продукции принял решение с 2024 года не платить взносы.

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Как пишет газета «Известия» со ссылкой на опрошенных участников рынка, прекращение членства в организации может стать первым шагом для ухода из России. Издание напоминает, что ранее «Русбренд» покинули марки Nike, Coca-Cola и другие из числа тех, что ушли из нашей страны.