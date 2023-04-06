Известная французская компания может уйти из России

Французский производитель консервированной продукции принял решение с 2024 года не платить взносы.
Как пишет газета «Известия» со ссылкой на опрошенных участников рынка, прекращение членства в организации может стать первым шагом для ухода из России. Издание напоминает, что ранее «Русбренд» покинули марки Nike, Coca-Cola и другие из числа тех, что ушли из нашей страны.
При этом в Bonduelle заявили, что продолжат работу в России, однако не пояснили, почему покидают профильное объединение. Согласно источникам газеты, Bonduelle уже перенесла свой офис, отвечающий за маркетинг, в Казахстан.