Ушедшие из России бренды потеряли миллиарды долларов

Прекратившие в России продажи ретейлеры одежды, духов и другой непродовольственной розницы недополучили прибыль на 2 млрд долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на консультантов, которые сопровождали закрытие уходящих брендов из страны.

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Покинувшие российский рынок компании потеряли в виде недополученной прибыли более 1,3-1,5 млрд долларов. Один из источников уточнил, что с учетом приостановивших работу брендов сумма может достигать 2 млрд долларов.

Больше всего недополучила IKEA — 400 млн долларов. Группа Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие, потеряла более 300 млн долларов. Кроме того, огромные потери и у H&M — 363 млн долларов.

До 140 млн долларов ущерба приходится на Decathlon. Также с убытками столкнулись и ретейлеры люксового сегмента — итальянская Moncler и французский Hermes получили общий убыток на более чем 200 млн долларов. Среди тех компаний, которые не ушли из России, но приостановили деятельность, огромные убытки может понести японская Uniqlo.