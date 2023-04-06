Ушедшие из России бренды потеряли миллиарды долларов

Прекратившие в России продажи ретейлеры одежды, духов и другой непродовольственной розницы недополучили прибыль на 2 млрд долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на консультантов, которые сопровождали закрытие уходящих брендов из страны.
Покинувшие российский рынок компании потеряли в виде недополученной прибыли более 1,3-1,5 млрд долларов. Один из источников уточнил, что с учетом приостановивших работу брендов сумма может достигать 2 млрд долларов.
Больше всего недополучила IKEA — 400 млн долларов. Группа Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие, потеряла более 300 млн долларов. Кроме того, огромные потери и у H&M — 363 млн долларов.
До 140 млн долларов ущерба приходится на Decathlon. Также с убытками столкнулись и ретейлеры люксового сегмента — итальянская Moncler и французский Hermes получили общий убыток на более чем 200 млн долларов. Среди тех компаний, которые не ушли из России, но приостановили деятельность, огромные убытки может понести японская Uniqlo.
Эксперты подчеркивают, что многие из ушедших ретейлеров не воспринимали российский рынок в качестве приоритетного, что позволило принять такое радикальное решение. Прибыль из России для этих сетей составляла 3-5% от глобальной выручки.