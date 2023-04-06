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10 минут назад

Названа дата открытия в РФ первого магазина белорусского аналога IKEA

Лера Букина

Открытие в Москве первого магазина белорусского бренда Swed House, аналога IKEA, ожидается 15 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу торгового центра.

Названа дата открытия в РФ первого магазина белорусского аналога IKEA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Точка появится в торгово-развлекательном центре «Щелковский». В магазине Swed House будут представлены товары собственного бренда, «а также аналоги IKEA», указал представитель пресс-службы ТЦ. По его словам, в новом пространстве можно будет приобрести товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары, а также популярные «акулы».

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что недополученная прибыль ретейлеров, покинувших Россию, составила 2 млрд долларов. Как выяснилось, больше всего недополучила IKEA — 400 млн долларов.

Новый владелец выпускавших продукцию для IKEA заводов Русал Семенюк заявлял, что сделка по приобретению основных производственных активов шведской группы Ingka является исторической. Речь идет о мощностях в Ленинградской и Кировских областях. По словам Семенюка, на заводах приступят к производству, в частности, мебели для школ.

Компании,Русал,Ikea,
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