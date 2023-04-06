Названа дата открытия в РФ первого магазина белорусского аналога IKEA

Открытие в Москве первого магазина белорусского бренда Swed House, аналога IKEA, ожидается 15 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу торгового центра.

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Точка появится в торгово-развлекательном центре «Щелковский». В магазине Swed House будут представлены товары собственного бренда, «а также аналоги IKEA», указал представитель пресс-службы ТЦ. По его словам, в новом пространстве можно будет приобрести товары для кухни, текстиль, мебельные аксессуары, а также популярные «акулы».

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что недополученная прибыль ретейлеров, покинувших Россию, составила 2 млрд долларов. Как выяснилось, больше всего недополучила IKEA — 400 млн долларов.